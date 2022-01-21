Türkiye’nin salgın döneminde ekonomik anlamda diğer ülkelere nazaran ihracat ve istihdam anlamında rekorlar kırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için umutlu konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere değindi ve enflasyon ile ilgili önemli detaylar verdi.

Erdoğan, “20 Aralık’ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar attık.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDEKİ KÖPÜĞÜ ALACAĞIZ”

Kurun istikrar kazanması ile birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak bu hususta da ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üzerindeki köpüğü alacağız VİDEO



“4 ÖNEMLİ BAŞLIK BİZİM GÜNDEMİMİZDE”

“Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen hamdolsun birlik ve beraberlik içerisinde özellikle kederine kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Koronavirüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Gerek geçen seneye ait büyüme rakamlarımız, gerek 2021 yılına ait rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur. Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır. Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için 4 önemli başlık bizim gündemimizde…

“TOPLUMUMUZUN TÜM KESİMİNE GEREKEN TÜM DESTEĞİ SUNUYORUZ, SUNACAĞIZ”

Onlar da yatırım, istihdam, ihracat ve üretim. Tabii tüm bunları getirip dayadığımız yer yine iki önemli altyapıdır. Bu da istikrar ve güvendir. Yani bunları hiçbir zaman kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye ekonomi modeli ile önceliğimiz bu söylediğimiz 4 başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezleri arasında biri haline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimine gereken tüm desteği sunuyoruz, sunacağız.”

“MÜSİAD’IN DESTEĞİNİ DAİMA YANIMIZDA HİSSETTİK”

MÜSİAD’ın kuruluşundan itibaren ülkesi ve milleti için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye idealine inanan iş adamlarından oluştuğunu dile getiren Erdoğan, “28 Şubat başta olmak üzere vesayetin gölgesinin ülkemizin tepesine adeta karabasan gibi çöktüğü dönemlerde dahi MÜSİAD, dik duruşunu, vakarını milletten ve milli iradeden tavrını daima muhafaza etmiştir. Biz de son 20 yılda ülkemizin ve milletimizin istikbali adına yürüttüğümüz zorlu mücadelede MÜSİAD’ın desteğini daima yanımızda hissettik. Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar milletimizin iradesine kasteden tüm saldırıları hamdolsun birlikte, beraberce, dayanışma halinde püskürttük. Hak ve özgürlüklerden, ekonomideki reformlara kadar tüm başarılarımızın arkasında hükümetimizin azmi yanında MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın da emeği bulunuyor.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNİ KİMSE ENGELLEYEMEYECEK”

MÜSİAD üyelerinden beklentilerini de aktaran Erdoğan, “Bu süreçte sizlerden beklentimiz siyasetteki tek sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden çalışmanız, üretmeniz, ihraç etmeniz ve yatırımlarınızı artırmanızdır. Bunu başardığınızda Allah’ın izniyle Türkiye’nin yükselişini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.” diye konuştu.