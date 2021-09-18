TİM Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum" diyerek İhracatı Geliştirme Fonu'nun detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde katıldı.

Türkiye'nin ihracattaki şahlanışına dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçıların finansman sıkıntılarına dair bir müjde verdi.

İhracatta yeni kıtalar ve yeni fırsatlar döneminden bahseden Erdoğan "Yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum" sözleriyle "İhracatı Geliştirme Fonu" oluşturulacağını duyurdu.

Erdoğan ayrıca, İstanbul'a yeni bir fuar merkezi kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatı Geliştirme Fonu oluşturuyoruz VİDEO

"İHRACATTA YENİ BİR MEKANİZMA"

Erdoğan, "Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuz müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansa erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A FUAR MERKEZİNİ KAZANDIRACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Erdoğan, İstanbul'da bir fuar merkezi kurulacağını da açıkladı.

Erdoğan, "Bir başka müjde de İstanbul'u ülkemizin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adımdır. Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. Sanayi devrimini kaçıran bir ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı şu dönemi inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı günü ABD'de BM genel kurulunda ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde yer almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu konuda ihtiyacımız olan kararlılığı sağlamıştır. İhracatçılarımız bu yeni dönemde de evvel Allah öncüleri olacaktır" diye konuştu.