Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma yaşandığı iddiaları yalanlandı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında yaşandığı iddia edilen, elektrik ve doğalgazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusundaki tartışma haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Bazı yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kabine öncesinde elektrik ve doğalgazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığı haberleri yer aldı.

Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği konusunda bir açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğalgazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı” iddiasının doğru olmadığına dair bir açıklama yaptı.

"İddia doğru değil"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğalgazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı' iddiası doğru değildir.

"Erdoğan ve Şimşek arasında böyle bir diyalog yaşanmadı"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Kabine Toplantısının öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmamıştır.

"Devlet desteği devam ediyor"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, elektrik ve doğalgaz faturalarına desteğin devam ettiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir.

Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştır.

"Suç duyurusu yapılacak"

Yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağı duyurularak, vatandaşlara yönelik şu uyarı yapıldı: