Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi enflasyondan kurtarma programını uyguluyoruz Ekonomi alanında yaşanan sıkıntıları görmezden gelmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden tüm imkanları seferber ederek ülkeyi bu durumdan çıkartacak programları uyguladıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ekonomi gündemine de değindi.

Ekonomik sıkıntıları görmezden gelmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, tüm imkanları seferber ettiklerini ve ülkeyi enflasyondan kurtaracak programları uyguladıklarını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik"

"İnsanımızın günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor veya inkar ediyor değiliz. Türkiye'nin 10 yıldır her alanda sinsi ve kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez.

Küresel düzeyde Covid-19 ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen krizin olumsuz etkileriyle boğuşuyoruz. Her kesimden insanımızın bu tsunamiden en az etkilenmesi için tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik.

Hayat pahalılığının bilhassa dar gelirli insanımızın refah seviyesinde yol açtığı gerilemeyi telafi etmek için pek çok mekanizma kurduk.

"Ülkemizi enflasyondan kurtarma programını uyguluyoruz"

Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Sabır ve kararlılıkla istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden ülkemizi enflasyondan kurtarma programını uyguluyoruz. Bölgemizin ve dünyanın her alanda kaynadığı bir dönemde ülkemizin en büyük gücü güven ve istikrar iklimini muhafaza etmesidir."