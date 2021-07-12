Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı boyunca tüm köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalarda bulundu.

BAYRAMDA KÖRPÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişin Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.

"CUMA GERE YARISI BAŞLAYACAK"

Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda köprülerden ücretsiz geçiş müjdesi VİDEO