Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam sinyali Emekli maaşlarıyla ilgili bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

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Temmuz ayı milyonlarca emekli ve memur için zam heyecanı ile geçti..

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunulurken zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Memurlara ise TÜİK'in yayınladığı enflasyon verilerine göre memurlara 17,55 oranında zam yapıldı. Buna ek olarak 8 bin 72 TL de seyyanen zam uygulandı. Buna göre uygulanan zam oranlarıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi.

Zamların netleşmesinin ardından emekliler tarafından yapılan zam tartışma konusu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "emekliye seyyanen zam" açıklaması sonrası heyecanlanan emekliler, maaşlarına ek artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor..

Beklenen müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Emeklilere zam sinyali

Enflasyonla mücadelede kararlılığı devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde emekli maaşı ve memur maaşları için önemli açıklamalarda bulundu.

Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili sevindiren sinyaller verdi.

"Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil"

Emekli maaşı zammı ve memur toplu sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: