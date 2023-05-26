Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enerjide yeni müjdeler yakın' vurgusu Katıldığı canlı yayında petrol ve doğalgaz keşif çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim şu anda önceliğimiz Karadeniz. Ordu ve Rize'de birisinde petrol, birisinde doğalgaz konusu var. Rezervi iyi yakalamamız halinde çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız" dedi.

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Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü.

Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi.

Terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

Gabar'daki keşfin ardından çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ordu ve Rize'de birisinde petrol, birisinde doğalgaz konusu var"

Enerjide yeni müjdelerin yakın olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'i işaret etti.

Erdoğan, "Bizim şu anda önceliğimiz Karadeniz. Ordu ve Rize'de birisinde petrol, birisinde doğalgaz konusu var. Rezervi iyi yakalamamız halinde çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Sakarya'da da rezervimiz daha da artabilir." dedi.

"Enerjide yeni müjdeler yakın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Enerjide yeni müjdeler yakın. 21 yıldır bunların iktidar diye bir şey söz konusu olmadı. Biz 21 yıldır sismik araştırmalar yaptık, sondajlar yaptık. Netice alamadık. Sondaj gemileri aldık, kendi kendimize yeter hale geldik. Zamanla 4-5 gemiye çıkardık, araştırmaları artırdık. Çok daha rahat hareket eder hale geldik. Hamdolsun, doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan ile mukayese ederken onların konumu farklı.



Bizim şu anda önceliğimiz Karadeniz. Ordu ve Rize'de birisinde petrol, birisinde doğalgaz konusu var. Rezervi iyi yakalamamız halinde çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Sakarya'da da rezervimiz daha da artabilir.

"Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var"