Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene müjde: Teşvik programı uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "TİSK 29. Olağan Genel Kurulu"na katıldı.

Başta asgari ücret konusu olmak üzere ekonomi gündemine ilişkin birçok başlığa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem işçiye hem işverene müjde verdi.

Asgari ücret için işverenden 'elini taşın altına koymasını' isteyen Cumhurbaşkanı, işverene de teşvik programını hatırlattı.

KOBİLERE ÇALIŞAN DESTEĞİ 3 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

Programın 2026 yılı sonuna kadar uzatıldığını duyuran Erdoğan şöyle konuştu:

"Son kabine toplantımızda emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik koruma programını 2026 yılında da devam ettirmeyi kararlaştırdık.

İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2.500 liralık desteği 2026 senesinde 3.500 liraya yükseltiyoruz.

1 MİLYON 100 BİN İSTİHDAMI KORUYACAK PROGRAM

Ayrıca büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz. Böylece toplam 48 milyar liralık bir destekle 1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak, emekçi ve sanayicimizin yanında olacağız.

2025 yılı için işverenlerimize asgari ücret desteği olarak her bir işçimiz için malumunuz 1000 lira veriyoruz. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde istihdamın korunması amacıyla 53 milyar lira kaynak kullandık.

TEŞVİK PROGRAMI 2026 SONUNA KADAR UZATILDI

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz.

Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun."