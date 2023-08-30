Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Vadeli Program’la ilgili açıklama Yükselen enflasyonla yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan ekonomi politikası için Orta Vadeli Program (OVP) gerçekleştirileceği ve kamuoyu ile eylül ayında paylaşılacağı ilan edilmişti.

Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada yaptığı konuşmasında Orta Vadeli Program'a (OVP) değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

"Sıkıntıların farkındayız"

Yükselen enflasyonla yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Elbette küresel ekonomide yaşananan bizlere de yansımaları oluyor. Tüm dünyada son 60 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranlarının bizi de zorladığı bir gerçek. Sıkıntılar farkındayız. Bunların çözüme kavuşturulmasına yönelik adımları atıyoruz.

"Hazırlıklar tamamlanmak üzere, piyasa dengeye kavuşacak"