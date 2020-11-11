Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kurlarda düşüş başladı

Partisinin grup toplantısında ekonomiye dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fedakarlık yapmaktan kaçınmayacağız." dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından kurlardaki düşüş dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'na yapılan atamaların ardından ekonomideki yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

EKONOMİDE ÖNEMLİ MESAJLAR

İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Erdoğan, ekonomi politikalarını fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflere ulaştıklarını kaydetti.

KURLARDA SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız." dedi. Bu açıklamaların ardından kurlarda sert düşüşler yaşandığı görüldü. Dolar 7.88 liraya, euro ise 9.28 liraya kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fedakarlık yapmaktan kaçınmayacağız VİDEO

Erdoğan, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

"ACI DA OLSA DOĞRU REÇETELERİ UYGULAYACAĞIZ"

"Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabidir.

Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.

"YATIRIMLAR AÇISINDAN ELVERİŞLİ BİR ORTAM HAZIRLIYORUZ"

Ekonomi politikalarını fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflere ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz.

"YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI GÖSTERECEĞİZ"

Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz.





"SAĞLAYACAĞIMIZ DESTEKLERİ BİZZAT ANLATACAĞIZ"

Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız.

"ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız."

