Cumhurbaşkanı kararı ile yayınlandı! Kamu kurumlarındaki yöneticilerin maaşları belirlendi Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele 2023 yılında uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

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Resmi Gazete'de "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar" yayınlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler belli oldu.

Kararın kapsamdaki kamu kurumları

Bu karara göre, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline uygulanacak taban ücret

Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 liradan düşük olmayacak.

Diğer kurum ve görevler için belirlenen tavan ücret

BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek, İller Bankası AŞ'de genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de genel müdürler için 70 bin 699 liradan, diğer personel için 57 bin 925 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 58 bin 170 liradan diğer personel için 45 bin 119 liradan yüksek olmayacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyeleri için

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15 bin 661 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü verilecek.

Yürürlülükten kaldırılan karar

Kararla, bazı kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin 10 Nisan 2020 tarihli 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.