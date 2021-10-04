Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı’na başkanlık eden Fuat Oktay, “Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli bir liman olmayı sürdürecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5’inci Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.

Toplantıda iş dünyasından isimlere hitap eden Oktay, salgın dönemdeki küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye’nin, üretim ve lojistik avantajıyla pozitif yönde ayrıştığını belirtti.

“3 kıtayı birleştiren stratejik konumumuz sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına Türkiye olarak güçlü bir alternatif oluşturmuş durumdayız.” sözlerini kaydeden Oktay, “Olumsuz küresel ekonomik iklime rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8’lik büyüme oranı ile G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırasında yer aldık.” ifadelerini kullandı.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Oktay, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Bu ivmeyi, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde21,7 büyüme oranı ile devam ettirdik. İhracatımız Cumhuriyet tarihimizde rekora imza atarak yıllık bazda 212,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece orta vadeli hedefimiz olan 211 milyar dolar hedefimizin de üzerine çıkmış oluyoruz yıl sonu itibarıyla da bu performansı sergilemeyi arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye salgına rağmen yatırım için cazibe merkezi VİDEO



KÜRESEL YENİLİK ENDEKSİ’NDE TÜRKİYE 41’İNCİ SIRADA

Ekonomi reform paketi kapsamında kurulan Ekonomik Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiş durumdadır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlanan 2021 Küresel Yenilik Endeksi’nde ülkemiz 10 basamaklık iyileşme göstererek 132 ülke arasında 41’inci sıraya yükselmiştir.





“TÜRKİYE YATIRIM İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR”

Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük attığımız adımlar ile Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli bir liman olmayı sürdürecektir.

YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASINA DEVAM EDİLECEK

Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."