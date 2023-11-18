Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamlara 2026'da ulaşacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamlara 2026 yılında ulaşılacağını söyleyerek, "Hem enflasyonu düşüreceğiz hem belli bir sosyal dengeyi koruyacağız hem de ekonomimizi belli bir düzeyde büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Bingöl Turizm Çalıştayı"nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, partililere hitap etti.

Türkiye'de yapılan hizmetlerin, reformların, sağlanan değişim ve dönüşümün bu gönüllü kadroların emekleriyle olduğunu belirten Yılmaz, bu nedenle teşkilatlarına minnettar olduklarını söyledi.

"2025'ten itibaren daha rahat bir döneme girmiş, depremin yaralarını sarmış olacağız"

Konuşmasında ülkede yaşanan zorluklara değinen Yılmaz, büyük bir deprem yaşandığını, büyük bir yıkım olduğunu, 11 ilin, 14 milyon civarında vatandaşın bundan etkilendiğini belirtti.

Bütün illeri ayağa kaldırmak için uğraştıklarını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:



"Bu yıl sadece bütçemizden 762 milyar lira deprem bölgesi için kaynak ayrılmış durumda. Gelecek sene 1 trilyon 28 milyar lira bütçemize para koyduk deprem bölgesi için. Bu yıl ve gelecek yıl bunun sıkıntılarını yaşayacağız. 2025'ten itibaren daha rahat bir döneme girmiş, depremin yaralarını sarmış olacağız. Türkiye bu anlamda gelecek depremlere de daha güçlü bir bünyeyle hazırlanmış olacak. Bu sonuçta bir yatırım. Oradaki konutları yeniden yapıyor, altyapıyı tamir ediyor, sosyoekonomik hayatı yeniden canlandırmaya gayret ediyoruz. Bütün bunlar Türkiye'yi ve deprem bölgelerimizi geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlayacak. 3-4 yıl içinde 3 trilyondan fazla kaynağı deprem bölgemiz için harcamış olacağız."

"Tek haneli rakamlara da 2026'da inşallah ulaşacağız"

Enflasyon konusunda çok detaylı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda enflasyon düşüşlerini görmeye başlayacağız. Aylık bazda düşüşleri görmeye başladık. Geçen yazdaki aylık artışlar artık kalmadı. Daha düşük rakamlara doğru gidiyoruz ama yıllık etkiyi gelecek yılın ortalarından itibaren göreceğiz. Tek haneli rakamlara da 2026'da inşallah ulaşacağız. Her şeyi kırar döker, enflasyonu çok hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz. Ama bu takdir edersiniz ki doğru bir yaklaşım olmaz. Hem enflasyonu düşüreceğiz hem belli bir sosyal dengeyi koruyacağız hem de ekonomimizi belli bir düzeyde büyütmeye devam edeceğiz. Bunun politikalarını hayata geçiriyoruz."

Yılmaz, bunu yaparken sosyal kesimleri, çalışan kesimleri gözeten bir anlayış içinde mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, genel makro ekonomik durumda bir iyileşme olduğunu vurguladı.

"İhracatımız 255 milyar dolara geldi"

Enflasyonun vatandaşın temel bir sıkıntısı olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin son 3 yılda büyüme açısından çok başarılı olduğunu söyledi.

Yılmz şöyle dedi:

"Dünyada 3 yılda dünyadaki toplam büyüme yüzde 7 olurken, bileşik olarak söylüyorum, Türkiye'de yüzde 20 oldu. 3 yılda yüzde 20 reel olarak ekonomimiz büyüdü. 6 milyondan fazla istihdam oluşturduk. İhracatımız 170 milyarlardan 255 milyar dolarlara geldi. Reel olarak başarılı olduk ama finansal tarafta enflasyon meselesiyle karşı karşıyayız ve bunu da bir sorun olarak görüyoruz elbette. Çünkü vatandaşımızın yaşadığı bir sorun. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye diğer taraftan belli bir büyüme ivmesini sürdürmeye çalışıyoruz. Diğer yandan da enflasyondan etkilenen geniş kitlelerin satın alma gücünü korumak için birtakım tedbirler hayata geçiriyoruz."

"İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 9,2'ye geriledi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrıca 2023 Temmuz- Eylül "3.Çeyrek" dönemine ilişkin istihdam, genç işsizlik, ve işsizlik oranları hakkında, sosyal medya hesabında bilgi paylaşımında bulundu.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde; ekonomimiz istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, Genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artıyor, oran oranları gerilemeye devam ediyor. 2023 Temmuz-Eylül ‘III. Çeyrek’ döneminde; istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2'dir"

Yılmaz paylaşımında ilerleyen dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadelede kararlılıklarını ve istihdama uygun politikalar izlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)