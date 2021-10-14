Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ihracatın geliştirilmesi toplantısı

Türkiye için önemli girdi sağlayan ihracattaki başarıyı artırmak için firmaları destekleyen ve teminat ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kurum oluşturmanın çalışmaları ciddiyetle sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatın geliştirilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçlarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

KEFALET KURUMU OLARAK GÖREV YAPACAK İHRACATI GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ KURULACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olarak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulması ve gerekli sermaye katkısının sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması konusu ele alındı.

TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.