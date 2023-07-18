Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yatırım süreçleri ile ilgili kılavuz yayınladı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yatırımcılara kılavuzluk edecek şematik bir yayına imza attı.

AA

Türkiye'nin yatırım ortamının uluslararası iş dünyasına tanıtılması ve hedef sektörler özelinde yatırım çekme faaliyetleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin temel misyonunu oluşturuyor.

Kurum, bu amaca hizmet etmesi amacıyla "Yatırım Süreçleri Kılavuzu"nu yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, kılavuzun, internet sitesinde kolay ulaşılabilecek bir şekilde, sekiz farklı sektörü kapsayan ve çeşitli diyagramlarla şematize edilerek sade ve anlaşılır bir şekilde yayınlandığının bilgisini verdi.

Dağlıoğlu, yayınlanan kılavuzun; yatırım süreçleri kılavuzları, bilgilendirme, proje takibi ve yatırım destek süreçlerindeki önemine işaret etti.

Kılavuz, izlenecek tüm bürokratik işlemleri içeriyor

Çalışma ile şirket kuruluşundan yatırımın faaliyete geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm bürokratik işlemlerin izin, onay, ruhsat ve lisans süreçleri şematize edildi.

Kılavuz, yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımları, başvuru merciini, gerekli belgeleri, yaklaşık işlem süreleri ile işlem ücretlerini gösteriyor.

Tüm yatırımcılar için bir rehber niteliğinde

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin web sitesi “invest.gov.tr” adresinde yayımlanan çevrim içi kılavuz tüm yatırımcılar için bir rehber niteliği taşıyor.

Kılavuzlar ilgili bakanlıklarla geliştirildi

Kılavuz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, yatırım süreçlerinde yer alan bakanlıklar ile yakın bir iş birliği ile hayata geçirildi.

Kılavuzlar 8 ana sektörü kapsıyor

8 ana sektörde yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımlar, başvuru mercii, gerekli belgeler, yaklaşık işlem süreleri ile işlem ücretleri tek bir kılavuzda toplandı. Yatırım Süreçleri Kılavuzu'nun kapsadığı 8 ana sektör şu şekilde oldu: atık bertaraf ve geri kazanım, imalat, enerji, orman ve orman ürünleri, madencilik, lojistik, hizmet, tarım ve hayvancılık.

Kılavuz, süreçlerin sadeleştirilmesi çalışmalarına alt yapı oluşturuyor

Yatırım Süreç Kılavuzu, bir yandan yatırımcıların ilgili sektörlerde yatırım süresince izlemesi gereken her bir adımı özetlerken, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin koordinasyonunda özel sektörden alınan görüşler doğrultusunda süreçlerin basitleştirilmesi ve sadeleştirilmesi çalışmalarına da alt yapı oluşturuyor. Kılavuz, yatırım mevzuatında yaşanan gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellenecek.