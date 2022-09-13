Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ekonomiye etkisi

İlk evim ilk iş yerim projesi hayata geçiyor. 250 bin sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu projenin ekonomiye katkısının büyük olması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi; vatandaşlara, inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine katkılar sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk evim ilk iş yerim" projesinin hedefini “81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri yaparak millete sunmak” olarak belirlendiğini aktardı.

Proje ekonomiyi hareketlendirecek

Proje ihtiyacı oanları ev sahibi yaparken aynı zamanda de 422 milyar liralık yatırım, 2 trilyon liradan daha fazla ekonomik hareketliliğe neden olacak.

Ev ve kira fiyatları düşecek



Projenin diğer bir çıktısı da ev ve kira fiyatlarını düşecek olması ve vatandaşların konuta olan erişimini artırması olarak açıklandı.

"Yüz yılın konut projesi"



"Yüz yılın konut projesi" olarak değerlendirilen proje kapsamında 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.

2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacak

422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörülüyor.

100 bin yeni istihdam

Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

Ekonominin çarkları dönecek

250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.

Kentsel dönüşümü hızlandıracak

Tüm bunların yanında sosyal konutlar, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek.

Vatandaşın can ve mal güvenliği korunacak

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecek. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde vatandaş, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacak.