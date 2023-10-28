Cumhuriyet'in 100. yılına özel: '5 Türk Lirası' Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıttı.

AA

Önemli günlerde hatıra basılması Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir kez daha tekrarlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk Lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yaptığını da belirtti.

Yarın tedavüle verilecek

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

"Türkiye Yüzyılı" logosu

100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor.

Dış halkada "Selçuklu yıldızı"

Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" var

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı.

Paranın ağırlığı 8,25 gram

Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)