Cumhuriyetin 100’üncü yılında Marmaray 10 yaşına giriyor! 29 Ekim'de ücretsiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim 2023 günü ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

AA

İstanbul'da önemli bir taşıma hattı olan Marmaray, toplu taşıma, yüksek hızlı trenlerin geçiş noktası ve yük trenlerinin geçişi için 10 yıldır hizmet veriyor.

Dünyadaki en önemli büyük projelerden biri olan, Avrupa ile Asya kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımına sağlayan Marmaray, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. Yılında 10’nuncu yaşını kutluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim 2023 günü ücretsiz olarak hizmet vereceğini aktararak hat hakkında bilgi verdi.

29 Ekim 2013 tarihinde hizmete girdi

Gebze-Halkalı hattında İstanbul’un toplu ulaşımına diğer ulaşım sistemleriyle entegre olarak hizmet veren Marmaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019 tarihinde ise tamamı hizmete alındı.

1 milyardan fazla yolcu taşıdı

Marmaray’ın açıldığı günden bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı 1 milyarı aştı.

"Marmaray'dan toplam 3 bin 243 yük treni geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın önemine ilişkin olarak şu bilgileri aktardı:

İstanbul’un kentsel toplu ulaşımından uluslararası yük taşımacılığına kadar ulaşımda milat olan Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı. Marmaray Boğaz Tüp Geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 1.717’si Avrupa yönüne, 1.526’sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 243 yük treni geçti. Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arasında toplam 76,6 kilometre uzunluğa sahip ve 43 istasyonla hizmet veriyor. Marmaray, 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor.

Diğer taşıma araçlarına bağlantısı var

Marmaray’ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunuyor.

Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferi

Marmaray’da günde Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferi 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferi ile 7,5 dakika aralıklarla hizmet veriliyor.

Hafta sonlarında 297 sefer

Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkarılıyor. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor.



440 vagonluk araç filosu

Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor.

Yolcu rekorları

Halen Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet verirken bazı günler yolcu rekorları kırılıyor. 6 Ekim 2023 günü 703 bin 594 yolcuya hizmet verdi.

"Marmaray, Cumhuriyetin kalkınmasında da çok önemli bir işleve sahip"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmaray, ekonomik, konforlu, rahat bir ulaşımın yanı sıra çevre dostu bir sistem olarak İstanbul’un tarihi, doğal ve çevresel güzelliklerinin korunmasına katkı sağlarken, Cumhuriyetin kalkınmasında da çok önemli bir işleve sahip.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)