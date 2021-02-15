Czn Burak'ın Dubai şubesi kapatıldı

Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Ünlü restoran sahibi ve sosyal medya fenomeni olarak tanıdığımız CZN Burak 2020 yılında Dubai’de bir şube açarak kendini dünyaya tanıtma yolunda bir adım atmıştı ve büyük ilgi görmüştü.

Burak Özdemir'in Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Dubai Medya Ofisi, restoranın Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldığı açıklandı.

Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu.

Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZN Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı.

Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açılının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.