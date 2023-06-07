Daha çok düşmesi gündemde! Türkiye'nin risk primi CDS, son 20 ayın en düşük seviyesine indi Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olan 5 yıllık orta vadeli CDS puanı en çok 850 puana kadar yükselmişti. Puan Kabine'nin açıklanması ile birlikte şimdi 494'e kadar indi. Uzmanlar ise değerin 4 aylık bir süreç sonunda bu rakamın da yarı değerine inmesinin beklendiğini açıkladı.

İHA

Kredi risk primi ya da Kredi temerrüt takası-swap'ı (Credit Default Swap) olarak CDS; alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak tanımlanıyor.

Yani bir ülke aldığı krediyi geri ödemeyecek gibiyse sigortasının değeri de artıyor.

Bir ülkenin puanı ne kadar artarsa o ülkenin geri ödemesi o kadar riskli görülüyor demek oluyor.

Risk artarsa CDS artıyor, risk azalırsa CDS azalıyor.

Terimle açıklanan değer arasında riskin artması ve azalması gibi de orantı kurulabilir.

Şimdi Türkiye de daha az riskle görüldüğü için CDS değeri düşüyor.

Türkiye'nin risk primi CDS, son 20 ayın en düşük seviyesine geldi

Türkiye’nin risk primindeki gerileme ivmesi arttı. CDS, 493 puana inerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

"Bu oran 4 ay içinde 180-200 bandına gelecek"

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, Türkiye'nin risk priminde gerilemenin devam edeceğini, Haziran ayının ortalarında bunun görünür hale geleceğini ve 4 ayık bir süreçte 180-200 bandına gelmesinin beklendiğini dile getiren bir açıklama yaptı.

Ekonomi yönetiminin belli olması güveni artırdı ve CDS değerini düşürdü

Seçimden önce 494'e kadar gerileyen seçimlerden sonra 700 puana yükselen CDS, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklanmasını takiben inişe geçmişti.

2 yılın en düşük seviyesi

Yeni kabinenin açıklanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalmasının da etkileriyle düşüşünü sürdüren CDS, dün itibariyle yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine indi.

850'lere kadar çıkmıştı

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası anlamına gelen CDS, en yüksek seviyesini 2022 yılı Haziran ayında 850'lere ulaşarak görmüştü.