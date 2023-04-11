Daha fazla ülkeye Türk çayı ihraç edilmesi planlanıyor Türkiye'den ocak-mart döneminde 94 farklı ülkeye çay ihracatı yüzde 35 arttı ve toplamda 7,1 milyon dolara ulaştı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak-mart döneminde 1.465 ton çay ihraç edilerek 7 milyon 107 bin 943 dolar gelir sağlandı.

Hedeflenen yeni pazarlar

Türk çayının ihracat başarısını artırmak içini pazarını genişletme politikası yürütüldüğünü belirten yetkililer; en çok çay ithal eden ABD, Rusya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedefe alındığını belirtiyor.

94 ülkeye ihracat yapılıyor

Buna göre çay ihracatı, 1.660 ton ürün karşılığı 5 milyon 271 bin 933 dolar kazanç elde edilen 2022'nin ilk 3 ayına göre miktarda yüzde 12 azalırken, değerde yüzde 35 arttı. Bu dönem Belçika, ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 94 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Belçika'ya ihracat yüzde 215 arttı

Aynı dönemde Belçika'ya 666 ton çay ihraç edilerek, 2 milyon 669 bin 447 dolar gelir elde edildi.

Belçika'ya çay ihracatı, 227 ton karşılığı 847 bin 988 dolar kazanılan geçen yılın ilk çeyreğine oranla miktarda yüzde 193, değerde yüzde 215 arttı.

Belçika'yı 969 bin 444 dolarla ABD ile 611 bin 841 dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Söz konusu dönemde ihracatı genişletmek için hedef pazarlardan Rusya Federasyonu'na 171 bin 976, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de 33 bin 157 dolarlık çay ihraç edildi.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı Romanya, Cezayir, Meksika, İspanya, İtalya, Gine, Panama, Endonezya, Malezya, Tayvan, Portekiz, Gambia, Togo, Ruanda ve Mayotte'ye de çay satıldı.

"Orta Doğu'ya yönelik ihracat gelişti"

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Türk çayı tadına alıştıklarını aktaran Gürdoğan, Orta Doğu'ya yönelik ihracatın geliştiğini belirtti.

"Dünyanın en kaliteli çayı, yetiştirme şartları açısından Türk çayı"

Gürdoğan, dünyanın en kaliteli çayının yetiştirme şartları açısından Türk çayı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: