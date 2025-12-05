Üç aylık sürede 21 borsada, 138 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan açıklamada, ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

138 BİN 854 TON YENİ SEZON ÜRÜNÜ FINDIK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Ağustos, eylül ve ekim aylarında borsalarda 138 bin 854 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA YAPILDI

En fazla işlem, 29 bin 228 tonla Sakarya'da yapıldı.

Bu kenti 28 bin 632 tonla Giresun, 22 bin 508 tonla da Düzce ve Bolu izledi.