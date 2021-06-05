Muğla’nın Dalyan kanallarında turist taşımacılığı yapan tekneler, sezona pandemi nedeniyle 2 ay gecikmeli olarak başladı.

Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan bölgesi 1 Haziran’da yeni sezona start verdi. Düşük kapasite ile çalışan tekneciler İngiltere ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin de turist seferlerine başlamasını bekliyor.

İZTUZU PLAJI’NDAN KAUNOS ANTİK KENTİ SEYRÜSEFER

Labirenti andıran kanallardan, dünyanın sayılı plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı başta olmak üzere Kaunos Antik Kenti, kaplıcalara ve kanal içerisindeki birçok alternatif noktaya turist taşıyan tekneler seyrüsefere başladı.

Dalyan’da tekneciler turistleri bekliyor ViDEO

DALYAN KANALLARINDA HENÜZ BİRKAÇ TEKNE VAR

Önceki senelerde sezonun bu zamanlarında Dalyan Kanallarında ardı ardına sıralanan tekneler görülürken, bu sene ise pandeminin büyük etki gösterdiği turizm sektörü nedeniyle henüz kanalda birkaç teknenin turist taşıdığı görülüyor. Turist taşıyan tekneler de çok düşük kapasite ile çalışıyorlar. Yine önceki senelerde gün ortasında yoğunluk nedeniyle hiç tekne kalmayan Dalyan iskelesinde de birçok tekne henüz çok az sayıda turist gelmesi nedeniyle bağlı durumda bulunuyor.

TEKNECİLER TURİST SEFERLERİNİ YENİDEN BAŞLATMASINI BEKLİYOR

Tekneciler önümüzdeki günlerde İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerin Türkiye’ye turist seferlerini yeniden başlatmasını ümit ediyorlar.

Dalyan Tekne Kooperatifi bünyesinde tekne kaptanı olarak turist taşımacılığı ve tekne turları düzenleyen Hayri Yeşil, 1 Haziran’da sezonu açtıklarını ancak beklentilerinin az olduğunu belirtti.