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    Dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığı sürüyor

    Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşların maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü yolunda önemli bir müjdenin hazırlığında.
    • 27.07.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:23
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    Dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığı sürüyor

    Yüksek enflasyonla alım gücü düşen ve borçlarını ödemekte zorluk çeken dar gelirli vatandaşlara yönelik müjdelere biri daha taslak aşamasında.

    Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşlara müjde vermek için taslak çalışma yürütüyor.

    Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.

    Dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözüme kavuşacak
    Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

    Bugünkü toplantı kritik öneme sahip

    Taslağın kapsamına ilişkin detaylar, bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecek.

    Taslak ilk kabine toplantısında sunulacak

    Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. 
    Çözümü Cumhurbaşkanı aktaracak

    Dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığı sürüyor #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.


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