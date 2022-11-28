Petrol
81.49
-2.65%
Euro
19.3305
-0.39%
Dolar
18.6328
0.00%
Altın
1.05
-0.12%
Borsa
4885
0.00%
Bitcoin
308.987
-2.08%
BTXN Coin
5.79
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Darphane Altın Sertifikası ile altınlar ekonomiye kazandırılıyor

    Yastık altı altınların ekonomiye kazandırmak için hayata geçirilen Altın Tasarruf Ekosistemi sonuçlarını vermeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Darphane Altın Sertifikası ile altınlar ekonomiye kazandırılıyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022'den itibaren Altın Tasarruf Ekosistemi başlattı.

    Bu kapsamda 23 Kasım itibariyle 13 ton 513 kilogram altın ekonomiye kazandırıldı.

    Vatandaşın sisteme ilgisi arttı

    Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 267 kilo, banka altın değerlendirme sistemi kapsamında da yaklaşık 6 ton 586 kilo ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kilo altın toplandığı belirtildi.

    13 ton 513 kilo altın toplandı

    Toplanan altın miktarı 23 Kasım itibariyle toplam 13 ton 513 kilo oldu.

    Darphane Altın Sertifikası ile altınlar ekonomiye kazandırılıyor #1

    "5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifika verildi"

    Bakanlık mesajında "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Borsa İstanbul’da, Darphane Altın Sertifikası’nın ihracını gerçekleştirerek işleme açtık. Bu ihraç kapsamında, 5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifika yatırımcılarımıza sunulmuştur." açıklamasını yaptı.

    Darphane


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu

    Sakarya'da sokak köpeğinden son anda kurtuldu
    3. Sayfa

    Sakarya'da sokak köpeğinden son anda kurtuldu

    Görüş Bildir