Darphane Altın Sertifikası ile altınlar ekonomiye kazandırılıyor

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırmak için hayata geçirilen Altın Tasarruf Ekosistemi sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022'den itibaren Altın Tasarruf Ekosistemi başlattı.

Bu kapsamda 23 Kasım itibariyle 13 ton 513 kilogram altın ekonomiye kazandırıldı.

Vatandaşın sisteme ilgisi arttı

Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 267 kilo, banka altın değerlendirme sistemi kapsamında da yaklaşık 6 ton 586 kilo ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kilo altın toplandığı belirtildi.

13 ton 513 kilo altın toplandı

Toplanan altın miktarı 23 Kasım itibariyle toplam 13 ton 513 kilo oldu.

"5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifika verildi"

Bakanlık mesajında "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Borsa İstanbul’da, Darphane Altın Sertifikası’nın ihracını gerçekleştirerek işleme açtık. Bu ihraç kapsamında, 5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifika yatırımcılarımıza sunulmuştur." açıklamasını yaptı.