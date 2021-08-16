DASK, sigortalılık hedefini artırdı

DASK, yüzde 100 sigortalılık hedefiyle 2021 yılında başlatılan seferberliğin ilk adımını yılın başında "DASK Yaptıran Kazanıyor" kampanyası ile attı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 Ağustos’un 22. yıl dönümünde, depreme hazır olmak için finansal ve operasyonel çalışmaların devam ettiğini, hedefin yüzde 100 sigortalılık olduğunu bildirdi.

"SALGIN NEDENİ İLE SİGORTALILARDAN PRİM FARKI ALMIYORUZ"

Kurumdan yapılan açıklamada şunlara vurgu yapıldı: "Kampanya kapsamında salgın koşulları nedeniyle sigortalılarımızdan prim farkı almıyoruz, buna karşın teminatları enflasyon oranında artırıyoruz. Diğer yandan yenilemelerin takibini teşvik etmek ve yeni üretimleri desteklemek amacıyla üretim tarafında, şirketlerimize ve acentelerimize yönelik kampanyalar ve çalışmalar da yapıyoruz.

"ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ ÖNEMİNİ ANLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca yürüttüğümüz iletişim, bilinçlendirme ve farkındalık kampanyalarımızla da vatandaşlarımıza, ülkemizin deprem gerçeğini ve Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini anlatmak için özveriyle çalışıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 58'İ DEPREM SİGORTALI"

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 58'e ulaştı. Bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 70’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesi'nde yüzde 59, İç Anadolu’da yüzde 54, Doğu Anadolu’da yüzde 51, Akdeniz’de yüzde 50, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 50 ve Karadeniz’de yüzde 46 düzeyinde seyrediyor.

Yaşayan tüm poliçeler için yıllık prim ortalaması yaklaşık 163 lira ve depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin lira olarak hesaplanıyor.

DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi 1 milyar liraya ulaşmış durumda. DASK, İzmir’de yaptığı ödemeler ile kurum tarihinde tek bir depremde yapılan en büyük hasar ödemesi tutarına ulaştı. 30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından, 30 bin hasar dosyasına 380 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

340 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

24 Ocak 2020 tarihli 6,8 ve 27 Aralık 2020 tarihli 5,3 Elazığ depremlerinde de 40 bin hasar dosyasına, 340 milyon lira ödeme yapıldı. Bugün Türkiye’deki sigortalılık oranı yüzde 58’e ulaştı. Dünyada örnek uygulamalar ile kıyaslandığında Türkiye'deki oranının oldukça yüksek olduğu görülmekle birlikte DASK yüzde 100 sigortalılık hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor."

"HEDEFİMİZ TÜM KONUTLARI DASK YAPMAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, 22 yılda gelinen noktayı çok değerli bulduğunu fakat kapsama giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası ile depreme karşı finansal güvence altına alma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Turgut, "Bugün ülkemizdeki sigortalılık oranı yüzde 58'e ulaştı. DASK olarak tüm planlarımızı olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yapıyoruz ve hasar ödeme kapasitemiz Türk Reasürans’ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla 40 milyar liraya yükselmiştir. Bu kapasite, devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturulmuştur ve yalnızca Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin evlerinde oluşacak deprem kaynaklı hasarların tazmini için kullanılacaktır." değerlendirmesini yaptı.