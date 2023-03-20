DEGÜDER: Konutlara aylık 4 bin 569 liraya depreme karşı güçlendirme imkanı tanındı Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul depreminin yaşanacağı tedirginlerle önlem almak için açıklanan desteklerden birisi de uygun olan binaların güçlendirilmesi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında konutunu güçlendirmek isteyenlere yönelik de destekler hayata geçirildi.

Destek paketiyle daire başına 320 bin liralık güçlendirme kredisi sunuldu. 10 yıl vadeli kullanılabilecek bu kredi için konut sahipleri maliyetin yüzde 0,99'unu ödeyecek.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER), bu kredi ile güçlendirme konusunda artış yaşanacağını belirten bir açıklamada bulundu.

Güçlendirme kredisi miktarı 320 bin liraya çıktı

DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, hayata geçirilen destek paketine ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl şubat ayının ilk günlerinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye yükseltilen güçlendirme kredisinin, bu yıl önce 240 bin TL'ye, son açıklanan destek paketiyle 320 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Güçlendirme, depremde hasar görülebilecek binaların ayakta kalmasını sağlayacak

Güçlendirmenin riskli olduğu düşünülen her türlü yapıda uygulanabildiğini, depremde hasar görülebilecek binaların ayakta kalmasını sağlama amacıyla yapıldığını dile getiren Türkkan, inşaat mühendisliği biliminin dünyada kabul görmüş tekniklerle hazırladığı bu yöntemlerin ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülkede uygulandığını anlattı.

"Binada güçlendirme mi yoksa dönüşüm mü yapılacak"

Türkkan, konutların nasıl güçlendirileceğinin gerçekleştirilecek performans analiziyle ortaya çıkabildiğini kaydederek, bina dayanıklılık testini de kapsayan bu analizin hangi aşamalarda yapılacağına ilişkin şu bilgileri verdi:

Performans analizi için süreç binanın projesinin doğru uygulanıp uygulanmadığının tespitiyle başlıyor. Sonra kolonlardaki donatı tespitlerin yapılıyor, betondan numune alınıyor, demirlerin pas payının kaldırılarak düz veya nervürlü olup olmadığına bakılıyor, sonrasında zemin etüdü yapılıyor. Son olarak statik analiz ve performans analiziyle binada güçlendirme mi yoksa dönüşüm mü yapılacağına karar veriliyor.

Güçlendirme için Bakanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurulmalı

Sinan Türkkan, binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak dayanıklılık testini yaptırabileceğini söyledi.

"İstanbul'da güçlendirilmesi gereken 600 bin bina var"

Türkiye genelinde 6-7 milyon riskli konuttan bahsedildiğini dile getiren Türkkan, "Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. Bu hanelerin 600 bin adedi İstanbul'da bulunuyor." diye konuştu.

Aylık 4 bin 569 liraya güçlendirme imkanı

Türkkan, son olarak geçen hafta açıklanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında güçlendirme için önemli bir destek sunulduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

Daire başına 320 bin liraya kadar 10 yıl vadeli ve yüzde 0,99 faizle güçlendirme kredisi sunuluyor. Binadaki daire sayısı ve konutların büyüklüğü ile güçlendirmenin kapsamı maliyeti etkiliyor. Daire başına güçlendirme maliyeti daha düşük ve yüksek rakamlar da olmakla birlikte ortalama 250 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor. Yani 320 bin liranın ekstra bir durum olmaması haline yeterli olduğu görülüyor. Söz konusu rakamı bankadan kullanan bir vatandaşın aylık ödeyeceği taksit tutarı 4 bin 569 liraya denk geliyor. Yani destek paketi, düşük taksitlerle konutu güçlendirme imkanı sunuyor.

"Belediyeler, güçlendirme yapacak vatandaşlara kolaylık sağlamalı"

Sinan Türkkan, depremde binaların yıkılması ve çökmesinin asla kader olmayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bina, hasar görür ancak çökmemesi gerekir. Yıkılan binada un ufak olan kolonları gördük. Bu şekilde yıkılması mümkün değil. Bunun nedeni yanlış zemin üzerine yanlış malzemeyle yapılan yanlış proje. Malzemenin kalitesizliğinden ve denetimin eksikliğinden kaynaklanıyor. Sahip olduğumuz deprem yönetmeliği yeterli. Orada herhangi bir sorun yok. Doğru zemin, doğru malzeme ve doğru sistem bir araya geldiğinde asla çökme olmaz.

"Güçlendirme seferberliği ilan edilmeli"

Türkkan, güçlendirme seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini ancak güçlendirmenin önünde birtakım engeller bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu: