Delta varyantı borsaları da etkisi altına aldı

Delta varyantı borsaları da etkisi altına aldı

Küresel piyasalarda, koronavirüsün delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde koronavirüsün delta varyantının yayılımının hızlanması ve bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi risk iştahını azalttı.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

NEW YORK BORSASINDA REKOR KAPANIŞ YAŞANDI

Dün New York borsasında ise teknoloji hisselerindeki yükselişin desteğiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 artarak rekor kapanış gerçekleştirdi.

Negatif ayrışan Dow Jones endeksi ise yüzde 0,44 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,54 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,47 seviyelerine gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,48 civarında hareket ediyor. Dolar endeksi, dün yaklaşık bir haftanın ardından ilk kez 92'nin üzerini test ederken, bugün 91,9 seviyesinde bulunuyor.

AVRUPA BORSASI SEYAHAT KISITLAMALARI GÜNDEMİ İLE GERİLEDİ

Avrupa borsalarında da delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ve seyahat kısıtlamalarının gündeme gelmesiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 geriledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,19

Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,1 gerilemesinin ardından bugün de 1,19 seviyelerinde hareket ediyor.

Dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında net alımlarının ileride adım adım azaltılması gerektiğini söylemesinin ardından bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin öneminin arttığı belirtiliyor.

ASYA GÜNE NEGATİF SEYİRLE BAŞLADI

Asya tarafında yeni günün negatif seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, düşüşünü ikinci güne taşıdı ve yüzde 1 geriledi. Japonya'da perakende satışların mayısta yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranının 0,2 puanlık yükselişle yüzde 3'e çıkmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1 geriledi.