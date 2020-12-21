Demir çelik sektörü Uzak Doğu'dan gelen taleple canlandı

Uzak Doğu ülkelerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle demir çelik talebi arttı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Uzak Doğu ülkelerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle demir çelik talebinin arttığını, sektör olarak gelecek yılın ilk 3 ayının satışını şimdiden yaptıklarını ifade etti.

Ertan, "21 Ocak'ta başlayacak olan Çin yeni yılına kadar bu talep artışı devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

MART SONUNDA UZAK DOĞU PAZARINDAN TALEP GELDİ

Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin salgınla 2019'un aralık ayında karşı karşıya geldiğine, bölgenin 2020 Mart sonu itibarıyla da salgının etkilerinden kurtulmaya başladığına işaret eden Ertan, bunun ham madde taleplerinde de görülmeye başladığını aktardı.

“HURDANIN TON FİYATI 2020 EKİM AYININ BAŞLARINDA 280 DOLARDI, 455 DOLARA ÇIKTI”

Uzak Doğu'daki talep artışının tüm emtialarda fiyat artışlarını beraberinde getirdiğini aktaran Ertan, "Ana ham madde girdimiz olan hurdanın ton fiyatı 2020 Ekim ayının başlarında 280 dolardı. Bugünkü Türkiye teslim fiyatı 455 dolara çıktı. İnşaat demirinin fiyatı da 430 dolardan 635 dolara çıktı. Bu artış, daha çok Uzak Doğu ülkelerinde salgın sürecinde ertelenen talebin son 6 ayda tekrar devreye girmesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"2021'İN İLK 3 AYINI SATMIŞ VAZİYETTEYİZ"

İkinci dalgayı yaşayan bazı ülkelerde üretimin azalmasının da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olduğunu anlatan Ertan, üretimin mevcut taleplere yetişemez konumda olduğunu kaydetti.

2020 yılı toplam ihracat rakamlarında bir önceki yıla göre salgın nedeniyle yüzde 15'lik bir düşüş öngördüklerini ifade eden Ertan, şunları kaydetti:

“BU YILI GEÇEN YILLA BAŞA BAŞ KAPATACAĞIZ”

"Ancak hızlı toparlanmadan sonra görünen o ki biz bu yılı geçen yılla başa baş kapatacağız. Hatta şu an itibarıyla yarı mamul ve mamullerde 2021'in mart ayını da satmış vaziyetteyiz. Tüketiciler doğal olarak fiyatlar yükselen bir trend içerisinde olduğu için daha fazla stok yapmak arzusundalar. 21 Ocak'ta başlayacak olan Çin yeni yılına kadar bu talep artışı devam edecek gibi görünüyor."

Türkiye'nin demir-çelikte dünyanın 7'nci büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Ertan, Avrupa'da da çok az farkla Almanya’dan sonra ikinci büyük üretici konumunda olduklarını söyledi.

11 AYDAKİ İHRACAT VERİLERİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'nin ocak-kasım döneminde çelik ihracatı yüzde 11 gerileyerek 12 milyar 704 milyon dolardan 11 milyar 312 milyon dolara geriledi.

Çelik ihracatında ilk sırada 842 milyon dolarla İsrail yer aldı. Bu ülkeyi 631 milyon dolarla İtalya ve 521 milyon dolarla İspanya izledi.

ÇİN'E ÇELİK İHRACATI YÜZDE 421 ARTTI

Söz konusu dönemde Çin'e ihracatta ise rekor artış yaşandı. 2019 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'den Çin'e yapılan çelik ihracatı 10 milyon 257 bin dolarken, rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 421 artarak 53 milyon 449 bin dolara çıktı.

Öte yandan ABD'ye çelik ihracatında da dikkat çekici bir artış görüldü. 11 aylık dönemde ABD'ye ihracat yüzde 47 artarak 241 milyon 950 bin dolardan 355 milyon 334 bin dolara yükseldi.