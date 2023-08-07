Demir ihracatı yeni pazarlara yöneldi Temmuz ayı ihracatı açıklandı. Buna göre, demir ve demir dışında ihracat rakamları temmuzda arttı ancak yılın ilk 7 ayında ise düşüş kaydetti. Sektör ihracatı artırmanın yolunu yeni pazarlarda görüyor.

AA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB), demir ve demir dışı metaller sektörünün ocak-temmuz döneminde ihracatı 7,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, demir ve demir dışı metaller sektörünün temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 989 milyon dolara ulaştı.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 düşüşle 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Demir, genel ihracattan yüzde 6 pay alıyor

Buna göre, demir ve demir dışı sektörü genel ihracattan yüzde 6 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu.

Sektörün, söz konusu dönemde birim ihraç fiyatı ise 4,75 dolar oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Temmuz ayında 142,4 milyon dolarla en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

ABD, demir ihracatında ikinci

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün temmuz ayında 142,4 milyon dolarla en fazla ihracatı Almanya'ya yaptığını, 50,8 milyon dolarla ABD'nin ikinci, 49,7 milyon dolarla İtalya'nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

"En fazla ihracat alüminyum ürün grubunda"

Temmuz ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatın 517,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Tecdelioğlu, şöyle konuştu:

Ocak-temmuz döneminde alt sektör ihracatında en fazla ihracat 2,95 milyar dolarla alüminyum ürün grubunda oldu. Alüminyum sektörünü, 1,4 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,3 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1,2 milyar dolar ile bakır ürün grupları takip etti.

"Körfez ülkeleri ile ihracat canlılık kazanacak"

Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ihracat pazarlarını çeşitlendireceklerini aktaran Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

Yeni kazandığımız pazarlara yönelik yaptığımız çalışmaların ise meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte en çok ihracat gerçekleştirmiş olduğumuz ve hedeflerimizi artırdığımız Avrupa Birliği ülkelerinden siparişlerin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkeleriyle diplomatik iyileştirmelerin hızlanmasıyla ihracatımızın canlılık kazanacağını ümit ediyoruz."

"İhracatın artması için yatırımlara devam edilecek"

Şimdiden 2022'nin aynı aylarına kıyasla daha fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Tecdelioğlu, görüşlerini şu sözlerle aktardı: