Deniz salyangozu ihracatı 11,6 milyon doları aştı Türkiye'nin, tüketim alışkanlığı olmayan ama dünyadaki sayılı ülkelerin rağbet gösterdiği deniz salyangozu ihracatından aldığı pay giderek artıyor.

AA

Deniz salyangozu, Doğu Karadeniz ve ülke ekonomisi için döviz girdisi sağlayan önemli bir ürün.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 8 ayda gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatına dair bilgi verdi.

Buna göre, Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 1.077 ton deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Sekiz aylık ihracat, yıllık bazda yüzde 66 artarak 11 milyon 625 bin 609 dolara ulaştı.

Gürdoğan, miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 66 artan ihracatı şu sözlerle aktardı:

Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 951 ton deniz salyangozu ihracatından 6 milyon 995 bin 918 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'nin 8 aylık deniz salyangozu ihracatı miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 66 artmış oldu.

Türkiye'den 7 ülkeye ihracat yapılıyor

Gürdoğan, Türkiye'den bu dönemde 7 ülkeye deniz salyangozu satıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

Güney Kore Cumhuriyeti 5 milyon 563 bin 101 dolarla en fazla deniz salyangozu ihraç edilen ülke oldu. Güney Kore Cumhuriyeti'ni 2 milyon 277 bin 369 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 1 milyon 535 bin 4 dolarla Japonya, 1 milyon 452 bin 435 dolarla Tayvan, 7 bin 278 dolarla Gürcistan ve 2 bin 650 dolarla Azerbaycan takip etti.

Güney Kore Cumhuriyeti, en fazla ihracat yapılan ülke

Ülkenin deniz salyangozu ihracatının 7 milyon 195 bin 210 dolarlık kısmının Karadeniz'den gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, bölgeden yılın ocak-ağustos döneminde Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 6 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)