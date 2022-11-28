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    Deniz salyangozu ihracatından 7,1 milyon dolar gelir sağlandı

    İç pazarda tüketimi olmayan ama üretilerek yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerden deniz salyangozu ihracatı 7,1 milyon dolar kazandırdı
    • 28.11.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:37
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    Deniz salyangozu ihracatından 7,1 milyon dolar gelir sağlandı

    Türkiye'de tüketimi olmadığı halde yurt dışına ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlayan bir ürün "deniz salyongozu".

    Türkiye'den yılın 10 ayında 7 ülkeye 7 milyon 113 bin 563 dolarlık deniz salyangozu ihracatı gerçekleştirildi.

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ocak-ekim tarihleri arasında 857 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

    Gürdoğan, yıl sonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

    Güney Kore Cumhuriyeti başı çekiyor

    Söz konusu dış satımdan 7 milyon 113 bin 563 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, 7 ülkeye yapılan ihracatta Güney Kore Cumhuriyeti'nin başı çektiğini de ifade etti.

    Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, ABD, İtalya ve Gürcistan'a satılıyor

    AA'nın haberine göre, Gürdoğan, Güney Kore'ye 5 milyon 126 bin 471 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildiğini kaydederek, "Güney Kore Cumhuriyeti'ni 946 bin 120 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti ve 426 bin 100 dolarla Japonya takip etti. Bu dönem Tayvan, ABD, İtalya ve Gürcistan'a da deniz salyangozu satıldı." diye konuştu.

    Deniz salyongozu

    Deniz salyongozu


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