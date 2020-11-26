Denizlerde kofana bereketi yaşanıyor

Balık avlama sezonu başladıktan sonra palamut, hamsi bolluğu derken, son on yıldır çok nadir yakalanabilen kofana, bu yıl ağlara en çok takılan balık türlerinden birisi haline geldi.

Akdeniz, Ege ve Marmara'da balıkçılar tarafından uzun zamandır görülmeyen kofana, balıkçıları da şaşırtarak, bu yıl ağlara en çok takılan balık türlerinden biri oldu.

TÜRKİYE DENİZLERİNDE YILLAR SONRA KOFANA BEREKETİ YAŞANIYOR

Balık Satıcıları Odası ikinci Başkanı Kenan Balcı, kofana ile ilgili bilgi aktararak "On senedir denizlerimizde görülmüyordu. Kofananın 300 lira olan kilo fiyatı, yaşanan bollukla beraber 80 liraya kadar indi." diye konuştu.

"BOYU 70 SANTİMETRE, AĞIRLIĞI 8 KİLOGRAM"

Balcı, kofananın cins olarak lüferin büyüğü, sarıkanatın dedesi olduğunu, ortalama boyunun 70 santimetre, ağırlığının ise 8 kilogramı bildiğini belirtti.