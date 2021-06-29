Denizli’de ayakkabıcılar bayrama hazır

Koronavirüs kısıtlamalarında evlere kapanan halk ayakkabı tüketimini azaltınca ayakkabı sektörü de durma noktasına geldi. Bu süreçte yenilikler peşinde koşan sektör, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Denizli’de, pandemi nedeniyle üretimde büyük düşüş yaşandı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla üretimi artıran imalatçılar, şimdiden hazırlıklarına başladı.

YILDA 2 MİLYON AYAKKABI ÜRETİLİYORDU

Denizli Acıpayam ilçesine bağlı yıldan 2 milyon çiftten fazla ayakkabının üretildiği Yeşilyuva Mahallesi’ndeki ayakkabı imalatçıları, pandemi yasaklarından etkilendi.

"AYAKKABICI ESNAFI, KORONAVİRÜSTEN CİDDİ ANLAMDA ETKİLENDİ"

Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatif Başkanı Arif Alagöz, “Aslına bakarsanız bunun daha da üzerinde bir üretim kapasitemiz var. Ama pandemi özellikle ayakkabıcı esnafını ciddi miktarda olumsuz etkiledi. Esnaflarımız temelde ekonomisi buna dayalı olduğu için pandemi sürecinde sürekli araştırma, geliştirme yaptı. Sonuçta bu pandeminin de bir sonrası olacak. Hazırlıklarını pandemi sonrasına dayalı bir şekilde sürekli çalışarak, geçirmekte. İmalat sektörü pandemide çalışması engellenen bir sektör değil. Çalışmalar üretim devam etti ama düşük kapasitede devam etti.

"DÜNYADAKİ REKABET DEVAM EDİYOR"

Çünkü bütün dünya rekabet halinde, içeride de Türkiye ciddi bir ayakkabı üretim ülkesi diğer şehirlerle İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep gibi büyük ayakkabı üretim merkezleri var. Kendi içlerinde de hem iş birliği hem de rekabet halinde çalışmaktadır.” dedi.

“AMAÇ, SATIŞLARI ARTIRMAK”

Bayramın yaklaşmasıyla hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Alagöz, “Beklentimiz ise aşıların yaygınlaşmasıyla Kurban Bayramı’nda ciddi bir ayakkabı tüketiminin olması. Buna göre de hazırlık yoğun bir şekilde devam etmektedir. Hazırlıklarımız Kurban Bayramı’ndaki fırsatlarla tekrar eski gücüne eski satışlarına ulaşmak üzere devam ediyor.” diye konuştu.