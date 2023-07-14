Denizli'de ekmek ve simit 7 lira oldu
İHA

Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın beklentisi gerçekleşti..

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın zam açıklaması sonrası Türkiye genelinde fiyatları 7 ile 7,5 TL arasında oldu.

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte ekmek zamlı fiyattan satılmaya başlandı..

Bu illerden biri de oldu.

Ekmek ve simit 7 lira oldu

Açıklanan yeni zamla birlikte kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi.

Daha öncede 5 liraya satılan simit de bugünden itibaren 7 liradan satışa sunuldu.