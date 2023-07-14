Denizli'de ekmek ve simit 7 lira oldu Denizli’de alınan zam kararının komisyon tarafından onaylanmasının ardından 200 gram ekmek ve simit 7 liradan satılmaya başlandı.

İHA Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti.. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın zam açıklaması sonrası Türkiye genelinde ekmek fiyatları 7 ile 7,5 TL arasında oldu. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte ekmek zamlı fiyattan satılmaya başlandı.. Bu illerden biri de Denizli oldu. Ekmek ve simit 7 lira oldu Açıklanan yeni zamla birlikte kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi. Daha öncede 5 liraya satılan simit de bugünden itibaren 7 liradan satışa sunuldu.