Denizli'de ekmek ve simit 7 lira oldu

İHA
Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti..
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın zam açıklaması sonrası Türkiye genelinde ekmek fiyatları 7 ile 7,5 TL arasında oldu.
Temmuz ayına girilmesiyle birlikte ekmek zamlı fiyattan satılmaya başlandı..
Bu illerden biri de Denizli oldu.
Ekmek ve simit 7 lira oldu
Açıklanan yeni zamla birlikte kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi.
Daha öncede 5 liraya satılan simit de bugünden itibaren 7 liradan satışa sunuldu.