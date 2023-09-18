Denizli'de fasulye ve cevizin fiyatları kesinleşti Denizli'de tarım ürünlerinin tavsiye edilen fiyatları, düzenlenen bir toplantının ardından belli oldu.

İHA

Denizli’de, Çameli fasulyesi ve Çameli cevizi için tavsiye fiyatının belirlenmesi için bir toplantı düzenlendi.

Çameli ilçesinin tescilli ürünleri olan Çameli fasulyesi ve Çameli cevizi için tavsiye edilen fiyatlar, yapılan bu toplantıyla belirlendi.

Fiyat belirleme çalışmalarına Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve üreticiler yoğun katılım gösterdi.

Karar, üreticilerinin talepleri ve piyasa koşulları gözetilerek alındı

Ceviz ve fasulye üreticilerinin, talepleri ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak bir karar alındığı açıklandı.

Çameli fasulyesi 70 lira

Buna göre tavsiye fiyatlar Çameli fasulyesi 70 lira, yerli ve Chandler kuru ceviz 110 lira ve yaş ceviz 23 lira olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)