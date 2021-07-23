Denizli'de kasaplar sucuk mesaisine başladı

Bayramın sonuna yaklaşmışken, kasaplarda kesilen kurban etlerinin doğranması ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazandı.

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Denizli’nin Çameli ilçesindeki kasapların da Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu arttı.

Çameli ilçesindeki kasapların yörelerine özgü sucuk yapma özelliği vatandaşların talebini ekstra artırıyor.

KIYMA VE SUCUK MESAİSİ

Kurban Bayramı'nın ilk gününe kesim ile uğraşan kasaplar, birinci günden itibaren et çekimi, kıyma ve sucuk için mesai yaptı. Kasaplar, bayramın son günlerinde ise tonlarca kıyma ve sucuk imalatı gerçekleştirdi.

1 KİLO ETİ KIYMA YAPMAK İÇİN 6 LİRA

Et sucuğun kilosu 20 liradan satılırken, eti getiren vatandaşın sucuğunun kilosu ise 10 liradan kıyma ise kilosu 6 liradan yapılıyor.

“HER GEÇEN YIL TALEP ARTIYOR”

Kurban etlerini sucuk yaptırmak isteyenlerin sayısında her geçen yıl artış olduğunu ifade eden kasap Ali Çetin, “Allah’a şükür talepler her geçen yıl artıyor. Çameli’nin damak tadına uygun sucuk yapıldığı için kurban etleri sucuk olarak değerlendiriliyor. Eski usul sucuklar yapılıyor. Sucukların içerisine herhangi bir kimyasal madde katılmıyor. Tuz, baharat ve sarımsak ile sucuğu yapıyoruz. Kimyasallar sucuğu koruması için yapılıyor ama buna gerek yok. 3 gün havalandırılıp dondurucuya atılıyor ve bozulma olmuyor.

SUCUĞUN DIŞARISI BAĞIRSAK İLE ÇEVRİLİ

Sucuğun dışarısı da bağırsak ile çevrildiği için sucuk bundan besleniyor. Bu şekilde olunca bozulma gibi bir şey söz konusu olmuyor. 8 kişi ile bayramın ikinci gününden itibaren tam mesai yaptık. Vatandaşın gözü önünde sucuk ve kıyma yapıyoruz. Çameli’de birçok kasap bu şekilde iş yapıyor.

ET ÇEKİMİ KASAPLARDAN

Et çekimini en iyi kasaplar yapar. Bayramın 1. ve 2. günü gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kaldık. Bize gelen vatandaşların sucuklarını ve etlerini ayrı ayrı yapıyoruz. Kıyma çekimi ve sucuk yapımı dışında kuşbaşı, İnegöl köftede ve biftek yapıyoruz. İnsanların isteklerine göre etleri hazırlıyoruz.” dedi.