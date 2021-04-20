Denizli’de kuzugöbeğini kuraklık vurdu

Ormanlık alanlarda yetişen, toplayıcılarının günde 1-2 kilo toplayabildiği kuzukulağı, bu yıl kuraklık nedeni ile Denizli'de bulunmuyor.

Denizli’de ormanlık alanlarda doğal olarak nisan-haziran aylarında yetişen ve birçok insanın geçim kaynağı olan kuzugöbeğinde, yaşanan kuraklık etkili oldu.

TOPLAYICILARIN ELİ BU YIL BOŞ KALDI

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kuzugöbeği merkezi olarak adlandırılan Hayrettin Mahallesi’nde de kuzugöbeği toplayıcıları, bu yıl dağdan eli boş dönüyor.

YERİ, ÇAM AĞAÇLARININ DİBİ

Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çam ağaçlarının altında tek tek veya küçük gruplar halinde kendiliğinden yetişen kuzugöbekleri ,yağışların az olması nedeniyle bulunmuyor. Az sayıda bulunan kuzugöbekleri de küçük ve kurumuş halde bulunuyor.

BİR KİLOSU 250-300 LİRA ARASINDA

Kuzugöbeği toplayıcısı 65 yaşındaki Hasan Acar, “6 yıldan bu yana kuzugöbeği topluyorum. Bu yıl hava şartlarından, havanın soğuk olmasından kuzugöbeği olmadı. Olanlar da kuruyor. Kuzugöbeği tam olduğunda bir kişi günde bir iki kilogram toplayabilir. Kuzugöbeği olmadığı için şu an fiyatı yok. Ama başka yerlerden duyduğumuza göre fiyatını 250 diyen var, 300 diyen var. Ama şu an kaç para bilmiyorum. Kuzugöbeği olsa insanlar geçimini sağlar. Yağmur yağsa kuzugöbeği çıksa bunu toplayarak geçim sağlanır. Bizde bu bir ay bir buçuk ay devam eder. Hava yağışlı giderse. Toplamak senin kendine bağlı. İstersen sabah git dağa akşam gel. İstersen öğlen gel. Yevmiyeyi doğrulttun mu öğlen çıkar gelirsin. Gelirsin kahvaltı yaparsın karnını doyurursun, bir daha gidersin.

ÇOK BEREKETLİ, ÇOK DA TATLI PARASI VAR

Bakarsın bugün iki kilo toplarsın, bazen yarım kilo bulursun. Nasip meselesi. En iyi bereketli, parası tatlı, yapılacak iş kuzugöbeği.” dedi.

KUZUGÖBEĞİNİN FAYDALARI