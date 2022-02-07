Denizli'de Sevgililer Günü’ne özel karnabahar indirimi

Çameli’de bir manav, halk arasında benzerliği açısından "çiçek" olarak tanımlanan karnabaharda ilgi çekici bir kampanya oluşturdu.

Denizli Çameli’de bir manav, Sevgililer Günü nedeni ile halk arasında "çiçek" diye bilinen karnabahar üzerinden biraz da yüz gülümsetmek amacıyla bir kampanya oluşturdu.

Karnabahara indirim uygulayan manavın, “O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü’ne özel karnabahar” yazılı pankartı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİ

Çameli ilçesi Yeni Mahallede ise manavlık yapan İsa Güngör, farkındalık oluşturmak için halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda kampanya başlattı.

DENİZLİ'DE KARNABAHAR KAMPANYASI 4 YILDIR SÜRÜYOR

Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için 4 yıldır çiçekçiler gibi kampanya hazırlıyor. Halk arasında 'çiçek' olarak da bilinen karnabaharı bu isminden çağrışım yaparak satışa sunan Güngör, yaptığı çalışma ile ilgili olarak "O da bu da çiçek. Sevgililer Günü’ne özel karnabahar" yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler, hem güldü hem de karnabaharı aldı.

"BU YILKİ HEDEFİMİZ 5 TON ÇİÇEK SATMAK"

Mizah amaçlı 4 yıldır aynı kampanyayı yaptıklarını belirten Güngör, “Bu sene erken başladık, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel ‘O da çiçek bu da çiçek’ kampanyasını başlattık. Geçen yıl bir hafta önce başlıyorduk, bu yıl erken başladık. Geçen yıl 4,90 lira olan fiyatımız bu yıl hava şartları nedeniyle 14,90 lira olarak belirledik. Geçen yıl 800 adet yani 3 ton satış yaptık. Bu yılki hedefimiz 5 ton çiçek satmak. Geçen yıllarda vatandaşlar kampanyamıza rağbet gösterdi, 3’er 5’er alanlar oldu. Bu yılda aynı ilgiyi bekliyoruz.” diye konuştu.