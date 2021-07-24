Denizli'den çiçek ülkesi Hollanda'ya karanfil satıyor

Canlı çiçek yetiştiriciliğinde son yıllarda önemli aşamalar kaydedildi. Denizli'de üretime yeni başlayan bir sera Hollanda'ya çiçek satma başarısını "Tereciye tere sattık" diye anlattı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde kurduğu serada karanfil yetiştiren girişimci, Kadir Hüseyin Okyay Hollanda ve Rusya'ya ihracata başladı.

MEYVE SEBZE ÜRETİCİLİĞİNİ BIRAKTI, KARANFİL ÜRETMEYE BAŞLADI

Okyay, geçen yıl ürettiği domates ve biberleri satmakta güçlük çekince alternatif ürün arayışına girdi. Arkadaşının tavsiyesiyle karanfil üretimine yönelen Okyay, ocak ayında ilk fideleri toprakla buluşturdu, ardından 4 dönümlük arazide kurduğu serada 5 farklı türde karanfil yetiştirdi.

RİSK OLMAZSA BAŞARI OLMAZ

Okyay, "Ben girişimci ruha sahibim. 'Yapamazsın' diyenler şu an bana imreniyor. Onlar da karanfil üretmeyi düşünüyor. Farklı fikirlere hep açık olmuşumdur. Risk olmazsa başarı olmaz. Riski göze alıp bu işten kazançlı çıktığımızı düşünüyorum." dedi.

"AVRUPA'NIN ÇİÇEK MERKEZİ HOLLANDA'YA ÇİÇEK GÖNDERİYORUZ"

Bu yıl yaklaşık 850 bin dal karanfil yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Çiçeklerimizi Hollanda ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Hollanda, Avrupa'nın çiçek merkezi. Hollanda'ya bugüne kadar 450 bin, Rusya'ya da 220 bin karanfil ihraç ettik. Biz Hollanda'ya karanfil satabiliyorsak, bu büyük bir başarıdır. Hollanda'dan da birçok ülkeye çiçeklerimiz gönderiliyor.





TERECİYE TERE SATIYORUZ

Tereciye tere satıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. İhracat yaparak ülkemize katkı sağlıyoruz. Hep aynı ürünleri üretmek yerine alternatiflere yönelmeliyiz. Biz öncülük yaptık. Birkaç yıl içinde burası bir karanfil üretim bölgesi olabilir."