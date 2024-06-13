Denizli’nin Buldan ilçesinde çilek hasadı sürüyor Denizli çilek üretiminde önemli bir konuma ulaştı. Denizli’nin Buldan ilçesinde çilek hasadı mayıs ayında başladı.

AA

Denizli'nin Buldan ilçesi tekstille olduğu kadar, açık alanda yapılan çilek üretimi de ünlü.

Buldan'daki üretim Türkiye genelinde önemli bir rol oynuyor.

Mayıs ayının ilk haftasında merkez mahallelerde başlayan hasat dönemi hızla ilerlerken, Yayla ve Alandız mahallelerinde ise hasadın bir hafta sonra sona ermesi bekleniyor.

Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Buldan’ın Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı, Alandız ve Hasanbeyler mahallelerinde yetiştirilen çilekler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sweet Charlie, Yediveren ve Yerli cinslerde yetiştirilen çilekler sofralık ve reçellik olarak tüketime sunulmakta.

Türkiye, çilek üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor

Denizli, çilek üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye’ye yüzde 0,56'lık payla katkı sağlıyor.

Denizli çilek üretimi bakımından, 2023 verilerine göre, Türkiye'de 19. sırada yer alırken, Ege Bölgesi'nde 5. sırada kendisine yer buldu.

Geçen yıl 3 bin 828 ton üretim

Denizli'de 2023 yılında, 2 bin 410 dekar alanda toplam 3 bin 828 ton çilek yetiştirildi ve ortalama verim ise dekarda 1.590 kilogram olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)