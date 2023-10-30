Deprem bölgelerindeki işveren ve çalışanlara yapılandırma müracaatı imkanı 6 Şubat depremi bölgelerindeki işveren ve çalışanlar, 7440 sayılı kanun kapsamındaki borç yapılandırma müracaatlarını yapabilecek.

ensonhaber.com

6 Şubat 2023 tarihinde Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen depremin ardından, bu illerde bulunan mükelleflerin vergi ve SGK borçları için yapılandırma imkanı sağlandı.

Bu kapsamda mükellefler, 31 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru yaparak, borçlarına indirim ve taksitlendirme imkanından yararlanabilecekler.

Bakan Işıkhan: "İşverenler ve çalışanlar, yapılandırma müracaatı yapabilecek"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 31.10.2023 tarihine kadar 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler.



Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 29.02.2024 tarihine kadar 7440 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Vergi borçları için yapılandırma başvurusu

Vergi borçları için yapılandırma başvurusu, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yapılabilir. Başvuru sırasında, aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

Yapılandırma başvuru formu

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.)

Vergi kimlik numarası beyanı

Vergi borcuna ilişkin belgeler (vergi ihbarnamesi, tahakkuk fişi vb.)

SGK borçları için yapılandırma başvurusu

SGK borçları için yapılandırma başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru sırasında, aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

TC kimlik numarası

SGK sicil numarası

Borçlu adı ve soyadı

Borçlu adresi

Borç miktarı

Yapılandırmadan yararlanma şartları

Vergi ve SGK borçları için yapılandırmadan yararlanabilmek için, mükellefin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulunan mükellef olmak

6 Şubat 2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi, SGK primi, gecikme faizi ve gecikme zammı borcu olmak

Yapılandırmadan yararlanma avantajları

Vergi ve SGK borçları için yapılandırmadan yararlanılması halinde, mükellefler aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirler:

Borçların ana para tutarına %50 oranında indirim

Borçların 12 eşit taksitte ödenmesi

Gecikme faizi ve gecikme zammı oranlarının düşürülmesi

Hacizlerin kaldırılması

Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Vergi borçları için yapılandırma başvurusu, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yapılabilir. Başvuru sırasında, aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

Yapılandırma başvuru formu

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.)

Vergi kimlik numarası beyanı

Vergi borcuna ilişkin belgeler (vergi ihbarnamesi, tahakkuk fişi vb.)

SGK borçları için yapılandırma başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru sırasında, aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

TC kimlik numarası

SGK sicil numarası

Borçlu adı ve soyadı

Borçlu adresi

Borç miktarı

Yapılandırma başvurusu için son gün ne zaman?

Vergi ve SGK borçları için yapılandırma başvurularının son günü 31 Ekim 2023'tür. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yapılandırmadan yararlanmak için örnek hesaplama

Örneğin, 6 Şubat 2023 tarihinden önce tahakkuk etmiş ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi borcu 100.000 TL olan bir mükellef, yapılandırmadan yararlanırsa, ana para tutarından %50 oranında indirimden yararlanacağından, borcu 50.000 TL'ye düşer. Bu borç, 12 eşit taksitte ödenecekse, her taksit tutarı 4.166,67 TL olacaktır.

Yapılandırmadan yararlanmak için dikkat edilmesi gerekenler

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

Başvuru süresinin son günü olan 31 Ekim 2023'e kadar başvuru yapılması

Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi

Yapılandırmadan yararlanılması halinde, borçların taksitlerinin düzenli olarak ödenmesi

Yapılandırmadan yararlanmak için gerekli bilgi ve belgelere, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitelerinden ulaşılabilir.