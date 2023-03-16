Deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesini Bakan Vedat Bilgin açıkladı Deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanacak. İşverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi yönündeki çalışmada son aşamaya gelindi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi adeta yerle bir etti.

On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bölgede devletin tüm imkanları seferber edildi, iş gücü kaybının önlenmesi adına da çalışmalar başladı.

Bakan Bilgin sanayicilerle bir araya geldi

Malatya'daki temasları kapsamında 1. OSB'deki bir cam fabrikasında sanayicilerle buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada sanayicilerin üretimin artırılmasına ve işçilerin durumuna yönelik taleplerini dinledi.

Bakan Bilgin, yaptığı konuşmada depremlerin sanayi kuruluşlarına da tahribat verdiğini, yeni sorunların ortaya çıktığını, depremin acılarını hafifletmenin yolunun ise dayanışmadan geçtiğini ifade etti.

"Asgari ücret çalışmamızı son aşamaya getirdik"

Üretimin başlamasının hayatı da normalleştireceğini söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

İlk aşamadaki sorun, iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum. Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek. Bu, işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. İlgili kuruluşlarla, maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız.

"Kısa çalışma ödeneği de devrede"

Kısa çalışma ödeneğinin de devreye sokulduğuna değinen Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesinde katkısının bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Bilgin, EYT'den dolayı emekli olan işçilerin tekrar çalışmasının önünü açtıklarını, kıdem tazminatları için de önemli destekler verildiğini söyleyerek şunları kaydetti: