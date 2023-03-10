Deprem bölgesindeki ekonomik hayata ilişkin iyileştirmeler Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayanları kapsayan ekonomik tedbirler alınmaya ve sorumlulukları hafifletilmeye, yapılması zorunlu işlemlerin tarihlerinin ertelenmesine devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 13,5 milyon kişiyi ilgilendiren uygulamalarla ilgili düzenlemelere gidildi.

Depremlerin ardından 8 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal kapsamında (OHAL) ekonomik hayata ilişkin iyileştirmeler gündeme geldi.

Kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararlar avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflere yönelik bazı düzenlemeleri içeriyor.

Yaşamını yitiren memurlara yapılan ödemeler geri alınmayacak

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılmış aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin depremde ölümleri halinde geri alınmayacak.

Sanayi Sicili Kanunu'nun bazı maddelerindeki süreler 3 ay durduruldu

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, Sanayi Sicili Kanunu'nun 2, 4 ve 5'inci maddelerinde belirtilen süreler, 6 Şubat'tan itibaren 3 ay durduruldu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Esnaf ve sanatkarlardan belge bedeli alınmayacak

Söz konusu illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

Esnaf teşkilatları yardım yapabilecek

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü 11 Şubat, diğer hükümleri bugün ise itibarıyla yürürlüğe girdi.