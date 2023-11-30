Depremden etkilenen bazı illerde yapılandırma başvuru süresi uzatıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, depremden etkilenen bazı iller ve ilçelerde ertelenen ödemelerle ve yapılandırmanın uzatılmasına dair bilgi paylaştı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremin etkisinde kalan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Böylelikle bu il ve ilçelerde kamu ödeleri, beyanname ve yapılandırma işlemlerinde süreler uzatılmış oldu.

Afet kapsamında bulunan bu il ve ilçeler için; 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2024 tarihleri arasında verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannameler, iş yeri kayıt ve belgelerinin SGK'ya verilme süresi 15 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen illerde vatandaşlara desteklerin sürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

Prim borçlarının süresi 31 Mayıs 2024'e kadar ertelendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki iş yerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31 Mayıs 2024 tarihine erteliyoruz.

"Yapılandırma başvuruları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı"

Ayrıca, bu il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapabilmesine imkan sağlıyoruz.

Borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31 Ağustos 2024 tarihi resmi tatildir.) 2 Eylül 2024, diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecektir.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)