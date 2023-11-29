Depremden etkilenen illerde yapılacak TOKİ konutlarının içme suyu DSİ'den

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, depremden etkilenen illerde TOKİ’nin inşa edeceği 27 yerleşim yerinde 100 bin konutun içme suyu, DSİ tarafından sağlanacak.

İlk etapta 10 yerleşim yerinde 52 bin konutun içme suyu temin çalışmaları başlatılıyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yapılan çalışmaları şu sözlerle aktardı:

Afet Bölgesi'nde 100 bin konutun içme suyu teminini sağlayacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde TOKİ tarafından inşa edilecek; 27 yerleşim yerinde 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek. Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızla sahadaydık. Bölgede içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla bugüne kadar 126 adet kuyuyu hizmete açtık.