Depremlerden etkilenen çiftçilerin borç ertelemesinde değişiklik yapıldı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda, gelişmelere göre yeniden düzenlemeye gidildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilere, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar alınmıştı.

Şimdi bu kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Uygulamanın alanı genişletildi

Buna göre, kararın kapsamını düzenleyen "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde" ibaresi "afet bölgesi ilan edilen yerlerde" şeklinde değiştirildi.

Bekleme süresi ibaresi değiştirildi

Kredi borçlarının ertelenmesini düzenleyen maddedeki "bekleme süresi" ibaresi "tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmasına kadarki süre" şeklinde düzenlendi.

Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak.

Tüm taksitler birer yıl ertelenecek

Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl ertelenecek ancak faizsiz erteleme Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmasına kadarki süre içindeki taksitler ile 6 Şubat'tan itibaren 1 yıl içinde vadesi dolacak taksitler için uygulanacak.

Diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.