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Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi

Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.