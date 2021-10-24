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    Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 11:02
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    Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi

    Ülkemizde Yükseköğrenim Yardımı kapsamında milyonlarca öğrenciye destek sunuluyor.

    Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisindeki desteklere ilişkin açıklamada bulundu.

    10 AYDA 1,5 MİLYON LİRA DESTEK

    Bakan Derya Yanık, üniversite öğrencilerine toplam 1,5 milyon lira tutarında destek verdiklerini duyurdu.

    Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi #1

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