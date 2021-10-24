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- Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi
Derya Yanık: Bu yıl üniversitelilere 1,5 milyon liralık destek verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.
- İHA
- 24.10.2021 - 10:49
- Güncelleme : 24.10.2021 - 11:02
Ülkemizde Yükseköğrenim Yardımı kapsamında milyonlarca öğrenciye destek sunuluyor.
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisindeki desteklere ilişkin açıklamada bulundu.
10 AYDA 1,5 MİLYON LİRA DESTEK
Bakan Derya Yanık, üniversite öğrencilerine toplam 1,5 milyon lira tutarında destek verdiklerini duyurdu.