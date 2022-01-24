Derya Yanık: Kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine 450 milyon lira ek kaynak

Hava sıcaklıkları düşüp, kış mevsiminin kendisini daha çok hissettirmesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu konuda yaptıkları desteğe ek kaynak ayırma kararı aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon liralık ek kaynak hazırladıklarını açıklayarak, ödemenin tarihi ve şekli ile ilgili bilgi verdi.

"VATANDAŞLARI KIŞ MEVSİMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşları kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlığın sunmuş olduğu desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Yanık, “SYDV’lerimize her ay düzenli olarak kaynak aktarıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz.” dedi.





"İLK ETAPTA 220 MİLYON LİRA AKTARILDI"

Hazırlanan ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarındaki ihtiyaçların karşılanması olacağını ifade eden Bakan Yanık, bu kapsamda ilk etapta 220 milyon liranın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığı bilgisini verdi.

230 MİLYON LİRA ŞUBAT AYI SONUNDA AKTARILACAK

SYDV’lere aktarılan kaynağın ocak ve şubat aylarına ilişkin olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Hazırladığımız ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon lirasını ise şubat ayı sonunda vakıflarımıza aktaracağız.” dedi