Derya Yanık, sosyal yardım ödeme miktarlarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, evde bakım yardımının aylık 1.797,97 liraya, çocuk başına ortalama yardımın da 1.259 liraya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.797,97 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına ortalama yardımın da 1.259 liraya yükseldiğini açıkladı.

775 BİN YAŞLI VE 640 BİN ENGELLİYE AYLIK ÖDENİYOR

Derya Yanık, açıklamasında 2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 400 bini aşkın vatandaşa aylık ödendiğini belirtti.

"2021'DE ÖDEMELER 13 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK"

Yanık, 2021'deki ödemelerin toplam 13 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI MEMUR MAAŞ ZAMMINDAN SONRA ARTTI

Yaşlı ve engelli aylıklarının memur maaşlarına yapılan zamla artırıldığına işaret eden Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 liradan 828,21 liraya, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 liradan 661,13 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 liradan 991,69 liraya yükseldiğini bildirdi.

530 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM YARDIMI

Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

EVDE BAKIM AYLIĞI 1.797,97 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Yanık, "2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.657,86 liradan 1.797,97 liraya çıkarıldı. Ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık destek de 1.677,45 liradan 1.819,22 liraya çıktı." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK DESTEĞİ 1.259 LİRAYA ÇIKTI

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1.161 liradan 1.259 liraya yükseldiğinin bilgisini veren Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170 milyon 900 bin liralık destek sağlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, sosyal hizmet modelleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklediklerini vurgulayarak, "Böylece vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçlıyoruz. Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.